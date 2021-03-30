Семья с 12-ю детьми получили дом в Невинномысске, который ждали с 2003 года

Фото для иллюстрации Фото: Андрей АБРАМОВ

В администрации Невинномысске сообщили, что многодетная семья из 14 человек получила частный дом от города. В семье 12 детей, старшие уже учатся в университетах. Семья Србуи Аркелян и Гевонда Бабаян проживают в Невинномысске уже 20 лет, все дети - родом отсюда.

Дом они ждали с 2003 года, документы подавали по программе «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма». Разумеется, иметь право на получение такой поддержки от властей могут только отдельные категории граждан.

Србуи Аркелян - единственная мать-героиня Невинномысска третьей степени, которая родила и воспитала 12 детей. Ее муж - Гевонд Бабаян - работает столяром.

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