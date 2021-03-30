Мнения ставропольцев об учете домашних животных разделились

Фото для иллюстрации Фото: Алена МАРТЫНОВА

На днях стало известно, что в Государственную думу России внесли проект об обязательном учете домашних животных в регионах страны. Инициатором проекта стало заксобрание Челябинской области.

Ставропольцы выразили свое мнение по этому поводу. По словам члена клуба любителей животных Ольги Дмитриевой, ведение учета спасло бы многих питомцев от возможности оказаться на улице. По ее словам, большинство бродячих животных не убежали когда-то от хозяев, а оказались выброшенными.

- Сейчас при покупке щенка у нас владелец пишет расписку, что он даёт согласие на обработку своих персональных данных. Так будут знать, к кому прикреплён питомец, адрес и имя владельца. А многие считают, что им это не надо, так как животные им нужны для души, - заявила Дмитриева.

Другого мнения придерживается депутат думы Ставропольского края Виктор Надеин. По его словам, отношения с животными лежат не в плоскости бюрократии, а в пространстве души. Но он признал, что в России хозяева не понимают ответственности, которую они несут за тех, кого приручили.