В Кисловодске в апреле демонтируют больше 20 незаконных построек на земле города

Пресс-служба администрации Кисловодска сообщила, что сегодня демонтировали еще одну незаконную постройку со дворов города-курорта. В апреле планируют уничтожить больше 20 гаражей, ларьков и прочих объектов, которые находятся на муниципальной земле без лицензии.

Хозяевам построек, которые власти снесли своими силами, выписали штраф. Также они оплатят услуги демонтажа, вывоза и хранения. Отметим, перед тем, как сотрудники администрации избавляются от постройки, хозяина уведомляют и просят предпринять меры самостоятельно.

В случае игнорирования приезжает машина и просто снимает гараж с земли.

- Освобождаем незаконно занятые участки муниципальной земли. Сегодня демонтировали два павильона на Парковой/Титова. Накануне вывезли три гаража с территории МКД на улице Калинина. Еще четыре - хозяева демонтировали добровольно. Предварительно провели колоссальную работу по выявлению самовольно занятых участков, владельцы получили необходимые уведомления, - рассказал глава Кисловодска Александр Курбатов.

За первые месяцы власти таким образом устранили 20 построек. Жители города довольны, по их словам, лачуги и заграждения сильно портили внешний вид улиц.