Массовые учения силовиков на площади Ленина в Ставрополе испугали жителей

В центре Ставрополя прошли командные учения для представителей ОМОН, Росгвардии, полиции и Госавтоинспекции. Силовики бегали по главным улицам, на светофорах выставили машины ГИБДД.

Ставропольцы были удивлены ночным мероприятиям сотрудников правоохранительных органов. Пока что никаких комментариев ведомства не давали.

Напомним, ранее силовики задержали вице-премьера правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Сотрудники МВД провели обыск в квартире и кабинете чиновника, предъявили ему обвинения и арестовали.

Петрашова обвиняют в мошенничестве особо крупных размеров. По данным следствия, он получил 130 млн рублей взяток в разных валютах. В среду московский суд выберет ему меру пресечения.

Недавно появились новые подробности коррупционных схем вице-премьера.

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