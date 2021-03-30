Следственный комитет завел дело после гибели подростка в Нефтекумске

Разрушенное здание воинской части, под обломками которого погиб мальчик

Пресс-служба СК Ставропольского края сообщила о возбуждении уголовного дела из-за смерти подростка в Нефтекумске.

Вечером 30 марта группа молодых ребят залезли в заброшенное здание военной части, чтобы снять видеоролик. В этот момент хлипкие конструкции обрушились и крыша упала на 13-летнего мальчика. Он погиб на месте.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Сейчас они собирают улики и вещественные доказательства, чтобы продолжить дело.