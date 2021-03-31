На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 78 человек

Число зараженных коронавирусом в Ставропольском крае достигло 50442. За сутки диагноз подтвердился еще у 78 человек. Также за последние сутки от ковида скончались 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1227. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

-Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Прививки получили уже 100 тысяч человек. Но также важно внимательное отношение к здоровью от каждого из нас. Защитить его поможет соблюдение мер профилактики и рекомендаций медиков. Берегите себя и своих близких! – прокомментировал Владимиров.