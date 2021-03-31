4 человека скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

Число зараженных коронавирусом в Ставропольском крае достигло 50442. За сутки диагноз подтвердился еще у 78 человек. Также за последние сутки от ковида скончались 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1227. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Из хороших новостей: за сутки болезнь смогли победить 121 человек. А за весь период пандемии – 47472.

По словам губернатора, на Ставрополье ежедневно выполняется более 6,8 тысячи тестирований на COVID-19. За весь период — уже более 1 миллиона 520 тысяч.