В Ставропольском крае молодые люди получили 8 и 9 лет колонии за жестокое убийство друга

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Суд вынес приговор двум 26-летним жителям города Изобильного Константину Бондаренко и Георгию Перегородиеву.

Они признаны виновными в умышленном причинении тяжких телесных повреждений мужчине, повлекших по неосторожности его смерть. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что вечером 19 апреля 2019 года Бондаренко и Перегородиев, находились в квартире своего знакомого в Изобильном. Там парни распивали спиртные напитки.

Во время посиделок, припомнив давние обиды, они нанесли гостившему там же 40-летнему мужчине многочисленные удары руками и ногами, а также деревянной палкой по голове и телу.

После всего содеянного молодые люди сбежали.

Вернувшись на следующий день, Бондаренко увидел, что мужчина скончался и он решил избавиться от тела, для чего связал погибшему ноги проводом, надел на голову полиэтиленовый мешок и замотал в покрывало. Правда, не смог вытащить его из комнаты и оставил на месте.

На следующий день одна из жительниц города Изобильного в поисках своего знакомого зашла в эту квартиру, где обнаружила его мертвым и сообщила в правоохранительные органы.

Суд назначил Бондаренко и Перегородиеву наказание в виде лишения свободы на 8 и 9 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.