На Ставрополье при загадочных обстоятельствах пропал 13-летний мальчик

Фото: ОМВД по Кисловодску

На Ставрополье разыскивают пропавшего 13-летнего Ивана Кондратьева. Мальчик 30 марта ушел из дома в Кисловодске и до сих пор не вернулся.

Поисками занялись правоохранительные органы.

По словам родственников школьника, Иван был одет в зеленую куртку, серую шапку, тонкие черные кроссовки с оранжевой полоской.

С собой у школьника была черная сумка через плечо. Сам парень худощавый, коротко стриженный.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении 13-летнего жителя Ставрополья Ивана Кондратьева, просят сообщить по телефону (87937) 2-02-16, 02, с мобильного — 102.