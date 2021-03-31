Россельхозбанк назвал наиболее востребованные вакансии в период сезонно-полевых работ

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В преддверии сезонно-полевых работ количество вакансий в сфере АПК увеличилось на 35%, свидетельствуют данные сервиса по поиску персонала на платформе Своё Фермерство, объединяющего более 6600 вакансий в сельском хозяйстве.

В тройку лидеров по востребованности вошли профессии тракториста, агронома и овощевода. При этом трактористы и овощеводы стали самыми высокооплачиваемыми специальностями: их зарплата достигает 250 тыс. рублей в месяц.

- Весной традиционно возрастает спрос на специальности, связанные с посевной и полевыми работами. Мы видим, что на рынке в равной степени востребованы как молодые специалисты без опыта работы, так и профессионалы высокой квалификации, а уровень компенсации специалистов, обладающих навыками работы с современной сельскохозяйственной техникой или знаниями агротехнологий, соответствует другим высокотехнологичным отраслям. Наш сервис по подбору персонала помогает сельхозпроизводителям со всех уголков России найти квалифицированных специалистов, а соискателям - выбрать среди большого разнообразия подходящую высокооплачиваемую работу, - прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Первую строчку самых востребованных специальностей занимают трактористы - на платформе Свое Фермерство размещено более 1150 таких вакансий. При этом в 70% случаев требуются трактористы без опыта работы, в остальных случаях компании ищут молодых специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Тракторист при этом является самой высокооплачиваемой профессией среди сезонных вакансий - предложенная работодателями заработная плата доходит до 250 тыс. рублей.

К примеру, тракторист с заработной платой 250 тыс. рублей требуется в селе Хворостянка Самарской области, а трактористу-машинисту в селе Чебаки Новосибирской области работодатель готов предложить зарплату 170 тыс. рублей.

Вторая по популярности сезонная вакансия - агроном (порядка 660 вакансий). Причем в 60% случаев опыт работы для работодателей не имеет значения, в 30% случаев требуется молодой специалист с опытом работы до трех лет, в остальных случаях работодатель ищет эксперта с опытом работы от 3 до 6 лет. При этом агрономам предлагается вторая по величине зарплата среди сезонных вакансий - до 150 тысяч в месяц.

Третью строчку в рейтинге заняли овощеводы (342 вакансии). 90% работодателей требуются овощеводы без опыта работы, остальным подойдут молодые специалисты с опытом 1 - 3 года. Зарплата достигает 35 тыс. в месяц.

Помимо популярных сезонных вакансий есть и такие необычные, как рисоводы и виноградари, а также сборщики урожая ягод, грибов, листьев чая – тех плодов, бережный ручной сбор которых напрямую влияет на качество конечного продукта. Заработная плата на таких вакансиях достигает 40 тыс. рублей.

В отдельных случаях работодатели готовы предоставить жилье на период проведение сезонных работ. Например, в городе Тавда Свердловской области пасечнику предлагается возможность проживания на фермерском хозяйстве на период сезонной работы. В обязанности входит уход за пчелами, сбор мед, переработка воскосырья.