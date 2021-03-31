«Россети Северный Кавказ» повышают электробезопасность жителей столицы Дагестана

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Необходимость реализации мероприятий вызвана требованиями безопасности. Энергообъект был построен ещё в 1948 году и обеспечивает электроснабжение части потребителей северной зоны Махачкалы и Кумторкалинского района. Опасная ситуация сложилась в 1993 году, когда охранную зону линии электропередачи начали застраивать жилыми и коммерческими объектами.

- Охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни и здоровья людей. Это важно для беспрепятственной работы оперативно-выездных бригад на энергообъектах, чтобы проводить работы по обеспечению надежности энергоснабжения потребителей. В данной ситуации мы просто физически не могли полноценно эксплуатировать энергообъект - проводить текущий и капитальный ремонт, восстановительные работы в случае нештатных ситуаций. Всегда существовала опасность, что даже самое простое повреждение на этом участке выльется в серьезное технологическое нарушение, - говорит начальник управления капитального строительства и инвестиций филиала «Дагэнерго» Мурад Ибрагимов.

Решают проблему энергетики кардинально - выносом участка линии электропередачи на территорию, соответствующую нормативам. Перенос в данном случае означает демонтаж старого и строительство нового участка протяженностью 750 метров. Специалисты смонтируют провод и установят три трёхсекционные металлические многогранные опоры в габаритах 110 кВ.

Необходимо отметить, что подобных опор на балансе филиала ранее не было - практика установки многогранных опор вводится впервые за долгую историю дагестанской энергетики. Завершить работы энергокомпания планирует в ближайшие несколько дней.

Энергетики напоминают: охранная зона - это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. допустимое расстояние установлено: 2 метра - для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров - для ВЛ 1-20 кВ; 15 метров - для ВЛ 35 кВ; 20 метров - для ВЛ 110 кВ; 100 метров - для ВЛ через водоёмы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей. Любые действия - строительство объектов, организация автостоянок и даже обрезка и вырубка деревьев - должны быть согласованы с энергокомпанией.