В Ставропольском крае к 31 марта от коронавируса привились более 100 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 31 марта иммунизированы 10004 человека, из них 2124 - накануне.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 72273 ставропольчанина. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 48051, из них 34444 завершили иммунизацию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число зараженных коронавирусом в Ставропольском крае достигло 50442. За сутки диагноз подтвердился еще у 78 человек. Также за последние сутки от ковида скончались 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1227. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Прививки получили уже 100 тысяч человек. Но также важно внимательное отношение к здоровью от каждого из нас. Защитить его поможет соблюдение мер профилактики и рекомендаций медиков. Берегите себя и своих близких! – прокомментировал Владимиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 78 человек

Число умерших достигло 1227 (подробнее)