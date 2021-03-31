Количество отравившихся в селе Марьины Колодцы увеличилось

К 31 марта количество отравившихся в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа увеличилось.

На сегодняшний день в медучреждение с жалобами на расстройство пищеварения обратились уже 107 человек: 29 взрослых и 78 несовершеннолетних жителей округа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после массового отравления в селе Марьины Колодцы в питьевой воде обнаружили генетический материал норовирусов.

- Управлением организованы необходимые противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции, в том числе обеспечения населения сел безопасной питьевой водой, проведение среди населения в экстренном порядке профилактики ОКИ с использованием средств специфической и неспецифической профилактики, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Причина массового отравления людей в селе Марьины Колодцы: в населенном пункте введен режим повышенной готовности

Стала известна причина массового отравления людей в селе Марьины Колодцы (подробнее)