Супругам со Ставрополья грозит до 10 лет тюрьмы за обманутых дольщиков

Прокуратура Ставрополья направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Супружеская пара основала ООО, где супруг был директором, а жена - его заместителем. В период с марта 2013 по август 2018 года они привлекли более 200 клиентов к участию в долевом строительстве дома. Те в общей сложности передали организации более 439 млн рублей. Однако супруги не намеревались выполнять свои обязательства. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Прокуратура Ставрополья утвердила обвинение по делу и передала его в суд. Супругам грозит до 10 лет со штрафом в миллион рублей.