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Общество31 марта 2021 13:51

После массового отравления в Минераловодский округ доставили препараты против дизентерии и вирусного гепатита

На территории округа работают главный детский инфекционист, главный эпидемиолог края, детский реаниматолог
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Минераловодский округ после массового отравления доставлены в необходимом количестве медицинские препараты, в том числе – для проведения профилактических прививок против дизентерии и вирусного гепатита. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

На территории округа работают главный детский инфекционист, главный эпидемиолог края, детский реаниматолог.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров потребовал в сжатые сроки точно определить источник заражения. Сегодня основная версия связана с водопроводной водой.

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