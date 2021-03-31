После массового отравления в Минераловодский округ доставили препараты против дизентерии и вирусного гепатита

В Минераловодский округ после массового отравления доставлены в необходимом количестве медицинские препараты, в том числе – для проведения профилактических прививок против дизентерии и вирусного гепатита. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

На территории округа работают главный детский инфекционист, главный эпидемиолог края, детский реаниматолог.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров потребовал в сжатые сроки точно определить источник заражения. Сегодня основная версия связана с водопроводной водой.

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