В Ставрополе проблемы со здоровьем могли стать причиной гибели водителя

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 31 марта, около 12:00, на улице Ленина в Ставрополе. Водитель автомобиля Лада Приора в пути движения не справился с управлением, неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу, где въехал в припаркованные два автомобиля Мерседес и Форд.

Очевидцы аварии незамедлительно вызвали на место спасателей и скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, водитель скончался уже в карете скорой помощи при проведении реанимационных мероприятий. По словам медиков, причиной происшествия могли стать проблемы со здоровьем мужчины.

Назначены экспертизы, сейчас уточняются причины и обстоятельства инцидента.