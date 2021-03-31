Более 4,5 тысячи должников-юрлиц в Северной Осетии погасили долги

Фото: Россети.

С начала текущего года порядка 4,7 тысячи неплательщиков-юридических лиц с суммарной задолженностью 233 млн рублей были включены в списки «Россети Северный Кавказ» для введения ограничения энергоснабжения.

Количество должников категории юридического сектора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 200 абонентов, как сократилась и их суммарная задолженность - на 2 млн рублей.

Чтобы избежать крайних мер, более 4,5 тысячи потребителей рассчитались с долгами за потребленную электроэнергию до введения процедуры отключения. В сумме они погасили задолженность порядка 198 млн рублей.

Таким образом, 96% должников полностью оплатили свои долги перед энергокомпанией. Данный показатель также выше прошлогоднего на три процентных пункта.

Крайние меры энергетики были вынуждены применить в отношении 32 должников-юрлиц, чей суммарный долг перед филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» (исполняет функции гарантпоставщика в Северной Осетии) - порядка 3 млн рублей.

Несмотря на системную, в том числе информационно-разъяснительную, работу с неплательщиками, энергетики вынуждены по отношению к наиболее проблемным должникам-юрлицам применять крайние меры - отключения от энергоснабжения.

- На сегодняшний день рассылка уведомлений о возможной приостановке энергоснабжения является одной из самых эффективных мер взыскания задолженности. Если даже это не воздействует на должника, то гарантпоставщик вынужден прибегнуть к процедуре ограничения энергоснабжения недобросовестного абонента. Тем не менее, подобные меры мы применяем только в крайних случаях, когда неплательщик явно отказывается выполнять все свои договорные обязательства по платежам за потребленный ресурс, - отметил Вячеслав Мильдзихов, заместитель директора - директор отделения по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии филиала «Севкавказэнерго».