Фото: georgievsk_ru

В Георгиевске 31 марта выбрали главу города. Так, сегодня на очередном заседании окружной думы местные депутаты выбрали мэра.

Согласно регламенту, на рассмотрение были представлены две кандидатуры, подавляющим большинством голосов парламентарии поддержали Андрея Зайцева.

На данный момент Зайцев занимает должность замминистра экономического развития Ставрополья. Также ранее он работал первым заместителем главы администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после нашумевшего скандала в сети и возбуждения уголовных дел Максима Клетина отстранили от должности главы Георгиевска.

Городской суд пошел навстречу следствию. А Клетина, напомним, подозревают в угрозах убийством и использовании фальшивого диплома.

Градоначальник, по данным краевого СКР, обещал расправиться со своей любовницей Виленой Никифоровой. Об этом в заявлении написала ее мать Светлана. Клетин считает все местью и клеветой за несостоявшийся брак с 27-летней девушкой.

Кстати, шумиха вокруг Максима Клетина поднялась еще 2 месяца назад, когда в сети появилось видео. На нем Клетин назвал себя "приличной принцесской" и рассказал про криминальное прошлое. Тогда же по Георгиевску неизвестные расклеили голые снимки с похожим на Клетина мужчиной. Их также кто-то слил в сеть.