В Северной Осетии завели уголовное дело на мать за гибель ребенка в ванне

В Северной Осетии завели уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» на 32-летнюю мать, чей 6-месячный ребенок утонул в ванне.

Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», 21 марта этого года женщина в состоянии алкогольного опьянения пошла принимать ванну с ребенком и уснула, не заметив как он погрузился под воду и захлебнулся.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в республиканском СКР.