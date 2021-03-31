Администрация парка Победы в Ставрополе отключила свет контактному зоопарку

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По данным ИА "Победа26", контактный зоопарк "Берендеево" не смог выплатить долги и остался без электричества. За несколько месяцев у зоопарка скопился долг в 75 тысяч рублей по коммунальным платежам. В эту сумму не вошла задолженность за аренду территории парка.

Руководство парка Победы дало 3 дня на оплату долга. Дело в том, что именно руководство парка занимается централизованной оплатой коммунальных услуг. Арендаторы земли должны передавать деньги парку, а тот в ведомства.

- Электричеством мы не торгуем, это не наше электричество. Его подает горэлектросеть, и мы за него платим. Они (зоопарк) не платят нам, мы не платим горэлектросети, они мгновенно приезжают и отключают. Мы за них уже пять месяцев платим, - заявил глава парков Ставрополя Виктор Бондаренко.

А глава зоопарка Кристина Кудинова объяснила, что ей просто нечем платить. Не то что за электричество или аренду, она не могла выплатить зарплату работникам зоопарка. Для того, чтобы отдать им двухмесячную зарплату, она взяла кредит.

Причиной дефицита бюджета стала низкая посещаемость зоопарка.

Отметим, что администрация "Победы" предупреждала Кудинову о том, что если не оплатить долг, 31 марта отключат электричество.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о конфликте парка Победа и контактного зоопарка "Берендеево". Кудинова с начала года не платит за аренду территории, на которой расположены животные, но и место не освобождает. Подробнее об этом можно прочесть в нашем материале.