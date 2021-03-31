«Единая Россия» отказалась от арестованного за взятки депутата Дорошенко

Региональное отделение "Единой России" приостановило членство арестованного ставропольского депутата Фото: Артем КИЛЬКИН

Ставропольское отделение партии "Единая Россия" остановило членство Дорошенко из-за его ареста. Именно от этой партии он выдвигал свою кандидатуру на выборы в краевую думу.

В отделении объяснили, что партия предусмотрела схему реагирования на подобные коррупционные скандалы. Если началось уголовное преследования чиновника, его членство приостанавливают до завершения судебного разбирательства. В зависимости от вердикта, партия решит, возвращать ли обвиняемого в свои ряды.

Напомним, 30 марта правоохранительные органы объявили о задержании депутата думы Ставропольского края Владимира Дорошенко по подозрению во взяточничестве. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подробностях этого дела.

Отметим, также следователи выяснили, что помимо взяток чиновник имел и налоговые долги.

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