Московский суд арестовал вице-премьера Ставрополья Романа Петрашова до 23 мая

Роман Петрашов

Пресс-служба Чертановского районного суда Москвы сообщила о решении судьи в отношении Романа Петрашова. Чиновника заключили под стражу.

- Выслушав мнения участников процесса, проверив представленные материалы, суд постановил избрать в отношении Петрашова меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2021 года, - сказано в сообщении ведомства.

За это время Петрашов может опротестовать избранную судом меру пресечения, как это попытался сделать другой ставропольский чиновник Александр Золотарев.

Напомним, и.о. зампреда правительства Ставропольского края Петрашов обвиняется в получении взяток особо крупных размеров - не менее 130 млн рублей. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подробностях его коррупционных схем.

Сейчас в крае проводится масштабная антикоррупционная проверка, инициированная силовиками и губернатором региона. Все началось с ареста зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева, который украл около 60 млн рублей. После этого губернатор отправил правительство в отставку, чтобы провести комплексную проверку всех чиновников.

За это время выяснили о правонарушениях депутата думы Владимира Дорошенко и Петрашова.

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