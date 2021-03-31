Ставропольские фермеры ищут управу на чабанов, нарушающих закон выпаса скота

По словам главы одного из региональных племзаводов Игоря Сердюкова, пастухи Ставрополья не выполняют предписания и выводят пастись животных слишком рано - до апреля. Скот съедает еще несформировавшуюся траву, а это может привести к оскудению пастбищ и к голоду.

Полиция не может повлиять на это и наказать чабанов, потому что их можно только "поймать за руку". Иначе доказать вину невозможно. Да и штраф за такое нарушение минимален, хотя из-за действий пастухов трава на пастбищах может вообще не вырасти.

Пока что в регионе нет четкого законодательства в этом вопросе, а также нет надзорных сил.

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Массовую гибель животных наблюдали собственники производств, которые не хотели покупать корм (далее).