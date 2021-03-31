Губернатор Ставрополья принял участие в акции «Новоселье для пернатых» 31 марта

Пресс-служба администрации Железноводска сообщила, что в Международный день птиц губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров установил скворечник на Пушкинском терренкуре.

В акции приняли участие школьники, которые установили 288 новых домиков для птиц, которые они сделали своими руками. Международный день птиц - ежегодный праздник, который проводят 1 апреля.

- Хотим, чтобы пребывание в наших парках было максимально комфортным для птиц и приятным для поклонников их "железного", яркого щебетания, - заявил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Напомним, недавно тема защиты птиц остро встала в Дагестане, где нашли множество мертвых пеликанов из Красной книги. "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте и вердикте проверки прокуратуры.