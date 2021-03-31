Новая ферма диких птиц появилась в Новоалександровском округе

В Ставропольском крае открыли новую ферму диких и домашних птиц. Хозяйство ведут 4 специалиста и она закрыта для гостей, но организаторы предусмотрели возможность школьных экскурсий по договоренности.

Ферма раскинулась на 11 гектаров и вместила больше 2,5 тысяч разных птиц, а также некоторых животных. Там живут кролики, лани, олени и другие представители животного мира. Территория огорожена и безопасна для них.

Птиц разводят для мяса, излишки отправляют на продажу в магазины.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как губернатор Ставропольского края отпраздновал Международный день птиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сгорели на ЛЭП: прокуратура назвала причину гибели пеликанов в Дагестане

Больше 40 редких птиц в дагестанском заповеднике нашли мертвыми (далее).