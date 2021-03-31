Миндор Ставрополья будет контролировать работу водителей автобусов

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила, что ведомство подписало соглашение с Госавтодорнадзором по региону. Договор подразумевает осуществлением совместного контроля за работой перевозчиков на территории края.

Министерство будет наблюдать за тем, как работает общественный транспорт, как перевозят багаж, функционирование автовокзалов и автостанций.

- Заключение данного соглашения позволит быстрее выявлять и, соответственно, пресекать нарушения норм и правил, регулирующих деятельность пассажирского транспорта, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об ужесточении контроля над перевозчиками. Теперь водителей маршрутных такси и автобусов обязали работать в любую погоду. Во время катаклизмов множество ставропольцев не могут попасть домой.