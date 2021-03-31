Число больных ротавирусом ставропольцев выросло до 155 человек

Проверка СК России по Ставропольскому краю в связи с вопросом отравления жителей региона

Пресс-служба СК России по Ставропольскому краю сообщила, что число отравленных выросло со 100 до 155 человек. Они находятся в больнице.

- По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся - ротавирус и норовирус, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы продолжают расследование. Отравление случилось в селе Марьины Колодцы, губернатор Ставрополья уже дал указание заменить водопровод в населенном пункте.

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На территории округа работают главный детский инфекционист, главный эпидемиолог края, детский реаниматолог (далее).