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Происшествия31 марта 2021 23:24

Число больных ротавирусом ставропольцев выросло до 155 человек

В Ставропольском крае произошло массовое отравление жителей, больные прибывают в больницу
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Проверка СК России по Ставропольскому краю в связи с вопросом отравления жителей региона

Пресс-служба СК России по Ставропольскому краю сообщила, что число отравленных выросло со 100 до 155 человек. Они находятся в больнице.

- По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся - ротавирус и норовирус, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы продолжают расследование. Отравление случилось в селе Марьины Колодцы, губернатор Ставрополья уже дал указание заменить водопровод в населенном пункте.

НАПОМНИМ:

После массового отравления в Минераловодский округ доставили препараты против дизентерии и вирусного гепатита

На территории округа работают главный детский инфекционист, главный эпидемиолог края, детский реаниматолог (далее).

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