В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 107 человек. Число зараженных достигло 50549. Также за вчерашний день жертвами болезни стали 4 пациента. За весь период пандемии скончались 1213 человек.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Вакцинация против COVID-19 в нашем крае уже перешагнула порог в 100 тысяч проведенных прививок.

- Но чтобы побороть пандемию, кампания по иммунизации должна и дальше набирать обороты. Соблюдайте меры эпидемиологической безопасности. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился он к землякам.