В Пятигорске адвоката осудят за избиение до смерти своего пожилого отца

В Пятигорске адвокат адвокатской палаты Ставропольского края обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, вечером 14 декабря 2020 года обвиняемый, употребляя спиртное и не желая ухаживать за своим пожилым отцом, избил его руками, ногами и ремнем по различным частям тела.

От полученных травм 78-летний мужчина скончался.

Следователь собрал необходимые доказательства. С утвержденным обвинительным заключением оно поступило в суд для рассмотрения по существу.