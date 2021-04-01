В Минераловодском округе число людей с признаками отравления достигло 160

В Минераловодском городском округе число людей, обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, на сегодня составляет 160 человек. Из них 42 взрослых и 118 детей.

Остаются госпитализированными 13 пациентов, из которых 9 – дети. У всех состояние стабильное, удовлетворительное. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

По словам Владимира Владимирова, все необходимое лечение они получают в полном объеме.

Пациенты обеспечены лекарственными препаратами, как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Созданный резерв инфекционных коек не востребован. Тем временем в Марьиных Колодцах и близлежащих селах продолжаются подворовые обходы.

Местных жителей спрашивают о самочувствии и предупреждают, о том, что в случае проявления недомогания необходимо сразу обращаться к врачам.

Водоснабжение в Марьиных Колодцах и 6 смежных селах временно ограничено для питья воды в сыром виде и ее использования для приготовления пищи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что холера в Марьиных Колодцах вызвала бурю споров среди жителей Ставрополья после массового отравления людей.

Напомним, после массового отравления жителей населенного пункта Марьины Колодцы в Минераловодском городском округе край стал обрастать слухами, мол, «В Минводах холера».

Сначала это были массовые смс-рассылки в WhatsApp–группах такого содержания: «Срочно всех близких предупреди, чтобы воду из-под крана не пили и даже зубы не чистили. В Минводах холера». Подробнее здесь.

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