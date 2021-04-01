Россельхозбанк открыл ряд аккредитивов по крупному инвестиционному проекту на Ставрополье

Реализация проекта - эффективная и, разумеется, требующая значительных финансовых затрат кампания. Ее успех ЗАО СХП «Кавказ» доверило Россельхозбанку. В 2020 году между банком и клиентом был заключен договор об открытии кредитной линии на строительство тепличного комплекса площадью 41,35 га. в Советском районе Ставропольского края.

В теплицах круглогодично будут выращивать экологически чистые овощные культуры. ТК «Кавказ» входит в состав АПХ «ЭКО-культура», который занимает лидирующие позиции по производству овощей закрытого грунта в России. Планируется, что мощность комплекса составит более 14 тыс. тонн в год.

По предварительным расчетам, заработает комплекс уже в 2022 году. Проектом предусмотрено создание двух блоков многопролетных теплиц, включающих также специально оборудованные помещения с холодильными камерами, цеха для упаковки и сортировки, технические помещения.

В результате реализации проекта в регионе значительно увеличится объем плодоовощной продукции, что позволит не только обеспечивать жителей страны качественными овощами, но и экспортировать их за рубеж, а для местных жителей появятся новые рабочие места.

В рамках проекта уже подписаны два внешнеторговых контракта на общую сумму свыше 20 млн евро на поставку оборудования для проращивания и дальнейшего выращивания в закрытом грунте плодоовощной продукции. Для этих контрактов уже открыты аккредитивы. Сегодня Россельхозбанк берет на себя ответственность за проведение всех расчетов по контрактам: и стороны могут не беспокоиться об исходе сделки.

- При выборе кредитной организации мы учитывали ряд важных критериев. Россельхозбанк предложил самые оптимальные для нас условия: субсидированное кредитование и обеспечение защиты всех участников сделки при открытии аккредитивов. С этого момента мы начали активное взаимодействие, и уже сейчас начато финансирование строительства первой очереди тепличного комплекса, - подчеркнул генеральный директор ЗАО СХП «Кавказ» Владимир Бараненков.

- Банк в данном случае - открытия аккредитивов по сделке - выступает гарантом надежности реализации контрактов. Плательщик не рискует деньгами, а бенефициар уверен, что точно получит платеж после того, как представит необходимые документы. Этот инструмент, особенно актуален в рамках реализации как раз внешнеэкономических контрактов, как в данном случае с клиентом ЗАО СХП «Кавказ», - пояснила директор Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк» Зоя Тихомирова.