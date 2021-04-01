«Россети Северный Кавказ» заменили силовой трансформатор на ПС «Троицкая-2»

Фото: Россети.

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» заменили силовой трансформатор на питающем центре «Троицкая-2». Мощность оборудования увеличена с 6300 кВА до 10 000 кВА. Подстанция служит источником электроснабжения части города Карабулака, сельских поселений Троицкое и Яндаре. От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах более 8 тысяч жителей населённых пунктов, а также питание 136 социально значимых учреждений и объектов малого и среднего бизнеса.

Необходимость в замене главного элемента питающего центра возникла в связи с возросшей нагрузкой на оборудование. Причина предельных значений - в интенсивной застройке сельского поселения Троицкое и, как следствие, росте объема потребления электрической энергии. Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти.

Однако территорию новосёлов не электрифицировали, и собственники земель решили проблему самостоятельно. Используя подручные средства, построили «распределительные сети», а затем самовольно присоединились к централизованным сетям. Филиал получил новых «теневых» потребителей с растущими потребностями в ресурсе. Еще один источник неконтролируемой нагрузки - безучетное потребление.

Один из примеров обнаруженный в конце прошлого года в Троицком факт хищения электроэнергии майнинг-фермой на 4,2 млн кВт.ч. Это сопоставимо с 10-дневным потреблением всего Сунженского района. Совокупность этих факторов привела к тому, что действующий силовой трансформатор на подстанции «Троицкая-2» в декабре 2020 года работал с перегрузом в 130 - 140 %. Чтобы избежать выхода из строя оборудования, часть потребителей перевели на ПС «Карабулак». Но из-за высокой протяженности связующего звена - воздушной линии 6 кВ - напряжение в сети «просело».

Приняв временные меры, энергетики приступили к реализации основного проекта - замене трансформатора с увеличением его мощности до 10 000 кВА. На объекте работали службы подстанций, изоляции и защиты от перенапряжений, релейной защиты и автоматики - всего 20 человек и шесть единиц специальной техники. Итог их работы - минимизация количества технологических нарушений, существенное повышение качества электроснабжения потребителей и объектов социального значения Карабулака, Троицкого и Яндаре. Кроме того, дополнительная мощность создаст резерв для технологического присоединения сотен новых потребителей, обеспечив выполнение на участке одной из приоритетных задач энергетиков - повышение доступности сетевой инфраструктуры.

- Проект по замене силового трансформатора на подстанции «Троцкая-2» - лично для меня пример ответственности и надежности «Россети Северный Кавказ». Причина сегодняшней ситуации - незаконное, бездоговорное подключение новостроя. Когда потребители в соответствии с законодательством обращаются в энергокомпанию за техническими условиями, специалисты соответственно планируют и обеспечивают реконструкцию оборудования, строительство распределительных сетей, установку дополнительных трансформаторных пунктов. У нас дела обстоят иначе - новых потребителей с каждым днем все больше, а запросов на ввод новых мощностей нет. Мы понимаем, что это колоссальные потери компании и в сложившихся обстоятельствах энергетики имели полное право обесточить самовольно подключившиеся районы. Между светом и теплом для тысяч людей и собственными убытками и трудностями, компания выбрала первое. И сегодня этот вопрос успешно решен. Это говорит о многом, - отметил заместитель главы Сунженского района Осман Евлоев.