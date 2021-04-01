Глава Ставрополья предложил Министерству просвещения помочь с ремонтом студенческих общежитий

На Ставрополье побывал первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Во время рабочего визита он встретился с губернатором края Владимиром Владимировым и обсудил ряд вопросов развития региональной системы образования. Основная повестка связана с реализацией национального проекта «Образование» в Ставропольском крае.

Владимиров проинформировал первого замминистра просвещения РФ о ходе реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в рамках нацпроекта «Образование».

За последние два года в нашем регионе создано 11 мастерских, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, соответствующим мировым стандартам и требованиям Союза Ворлдскиллс. В 2021 году по итогам отбора Минпросвещения России на Ставрополье создаются еще 4 таких мастерских.

Владимир Владимиров также сообщил о ходе работы по внедрению в школах края института специалистов, ответственных за воспитательную работу. На нынешнем этапе в проекте участвуют 375 школ. 21 марта завершен отбор специалистов, начинается курс их обучения в заочном, а затем и в очном форматах.

Губернатор предложил рассмотреть возможность для включения края в федеральные программы по строительству новых школ.

Также Владимиров предложил рассмотреть возможность поддержки Министерством просвещения инициатив края по привлечению федерального финансирования для капитального ремонта студенческих общежитий.

Данные предложения ранее были направлены в Комитет Совета Федерации по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Их рассмотрят в рамках интернет-конференции на тему «О совершенствовании механизмов обеспечения жилыми помещениями в общежитиях граждан, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования».

Сейчас в подведомственных краю образовательных организациях насчитывается 54 общежития, в которых проживает более 7 тысяч студентов.