МТС: «умное» телевидение теперь в Ставрополе и Михайловске

Абоненты МТС в Ставрополе и Михайловске получили доступ к интерактивному ТВ с возможностью самостоятельного управления контентом (IPTV).

Подключить новую услугу могут жители всех микрорайонов краевого центра и его города-спутника (всего более 300 тысяч квартир). Новая технология позволяет повторно просматривать любимые фильмы и передачи за последние семь дней, использовать функцию перемотки, устанавливать напоминания о любимом матче и многое другое.

При этом сервис самостоятельно анализирует предпочтения абонента, формирует подборку контента на основании его интересов и предлагает в качестве рекомендаций.

Особое удобство для абонентов МТС в том, что интерактивное ТВ можно подключить в пакете с другими услугами компании. Таким образом, стоить это будет существенно дешевле, чем если платить за каждый сервис отдельно.