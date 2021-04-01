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Общество1 апреля 2021 14:56

МТС: «умное» телевидение теперь в Ставрополе и Михайловске

Пользоваться новым сервисом смогут жители более 300 000 квартир
Источник:kp.ru
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Абоненты МТС в Ставрополе и Михайловске получили доступ к интерактивному ТВ с возможностью самостоятельного управления контентом (IPTV).

Подключить новую услугу могут жители всех микрорайонов краевого центра и его города-спутника (всего более 300 тысяч квартир). Новая технология позволяет повторно просматривать любимые фильмы и передачи за последние семь дней, использовать функцию перемотки, устанавливать напоминания о любимом матче и многое другое.

При этом сервис самостоятельно анализирует предпочтения абонента, формирует подборку контента на основании его интересов и предлагает в качестве рекомендаций.

Особое удобство для абонентов МТС в том, что интерактивное ТВ можно подключить в пакете с другими услугами компании. Таким образом, стоить это будет существенно дешевле, чем если платить за каждый сервис отдельно.

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