16-летний житель Ставрополья предстанет перед судом за лезгинку у "Вечного огня"

Старшие объяснили подростку, что он не прав

В Труновском районе утвердили обвинение по делу о лезгинке около "Вечного огня". Подростка будут судить за осквернение мест захоронения, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

16 января 16-летний парень гулял с компанией по селу Донское. В итоге ему взбрело в голову станцевать лезгинку на архитектурно-скульптурной стеле «Вечная слава» памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Происходящее сняли на камеру, видео утекло в сеть.

Против подростка завели уголовное дело.

- Прокурор Труновского района Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Осквернение мест захоронения". В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это не горцы, это позор для родителей»: танцоров лезгинки осудили на Ставрополье

Вызывающее поведение разозлило и пользователей соцсетей и соотечественников [подробности]