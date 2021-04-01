В Ингушетии открыли новую школу имени поэта и художника Али Хашагульгова

В селе Яндаре на месте старой школы построили новую – на 250 мест. Учреждению дали имя известного ингушского художника и поэта Али Хашагульгова. На открытии школы был глава республики Махмуд-Али Калиматов.

- Я с удовольствием поздравляю учащихся, их родителей, педагогов и всех жителей Яндаре с важным событием – открытием новой школы. Здесь просторные помещения, в том числе кабинеты технологии, домоводства, мастерские. Словом, учителям и детям созданы все условия для полноценного образовательного процесса и физического воспитания, – сказал Глава региона.

Здание возвели в рамках госпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа». Отмечается, что в новой школе будут учиться в одну смену.

- За пять лет нам надо дополнительно построить еще 30 учебных заведений на 720 мест в каждом. Мы делаем все возможное, чтобы выполнить эту программу. В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году построено 6 школ, еще 9 находятся на стадии завершения и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. В 2021 году начнется строительство семи общеобразовательных учреждений: в Назрани и Карабулаке, в селах Верхние Ачалуки, Долаково, Барсуки, Ольгетти. Это позволит создать 4570 мест для учащихся и около 800 рабочих мест, – добавил Махмуд-Али Калиматов.

Новая школа обеспечена всем, что нужно для учебы. Это библиотека с читальным залом на 15 мест, оборудованная столовая на 120 посадочных мест, медицинский блок, оснащенный спортивный зал, актовый на 152 места, компьютерный класс. Кабинеты оснащены интерактивными досками и компьютерами. Во дворе разбиты спортплощадки и зоны отдыха.

- Школе присвоено имя Али Хашагульгова – поэта и художника, который всем сердцем болел за свой народ, за его будущее, за его язык. Это огромная честь и большая ответственность. Я надеюсь, что ученики этой школы, как и Али Хашагульгов, вырастут настоящими патриотами, достойными жителями республики, будут стремиться оставить добрый след на этой земле, – отметил глава региона

Благодаря благоустройству школ в Ингушетии улучшаются результаты школьников.

- Я уже приводил в пример школу №12 села Инарки и гимназию №1 Карабулака, которые вошли в число победителей Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года – 2020». Инаркинцы, кроме того, стали победителями Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности. Это отличные результаты, – резюмировал Махмуд-Али Калиматов.

Старую школу в Яндаре, на месте которой появилась новая, построили в 1970 году. С тех пор ее ни разу не ремонтировали, дети обучались в две смены.