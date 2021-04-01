На Ставрополье получили очередную дозу вакцины от коронавируса

В Ставропольский край поступила очередная партия вакцины от коронавируса - 13 700 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников на брифинге в правительстве региона.

Ожидается, что до следующей недели край получит еще 8 500 доз препарата, а всего в ближайшие две недели ожидается поступление партии в количестве 65,2 тыс. доз.

- В крае достаточно вакцины, чтобы привить всех желающих. До 1 июня мы планируем провакцинировать 766 тысяч человек. Для наращивания темпов разворачиваем дополнительные пункты вакцинации. Сейчас закуплено дополнительное оборудование, и число пунктов вакцинации в крае будет доведено до 117. Везде, где есть возможность прививаться от гриппа, можно будет привиться и от коронавируса, - отметил Владимир Колесников.

Также в регионе набирает обороты работа мобильных бригад, выезжающих в коллективы. В ближайшее время их число достигнет 100.

Когда начнутся поставки однодозного препарата, бригады смогут проводить вакцинацию на дому пожилых людей и маломобильных групп населения.

Спикер напомнил, что записаться на иммунизацию можно на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru, едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, а также по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».

- Мы иммунизировали уже более 102,5 тысячи человек. Порядка 74 тысяч завершили вакцинацию, ни у кого из них нет тяжелой реакции на препарат. Вакцина абсолютно безопасна, - подчеркнул и.о. министра здравоохранения края.

Особенно важно сделать прививки людям в возрасте старше 60 лет, у которых коронавирус чаще всего протекает в тяжелой форме и вызывает серьезные осложнения. На сегодняшний день около половины тех, кто привился от COVID-19 - это люди старшего поколения.