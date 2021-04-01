«Умная» система видеонаблюдения появится в Ставрополе и еще 8 городах края

Пресс-служба министерства архитектуры и строительства Ставропольского края сообщила, что в ближайшее время в регионе запустят систему умного видеонаблюдения. Она предназначена для оперативного реагирования на необычные ситуации. Камеры могут, например, распознать подозрительные предметы, проидентифицировать их и послать сигнал тревоги.

Всего хотят установить 800 камер видеонаблюдения в 8 городах Ставрополья - Ставрополе, Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Лермонтове, Георгиевске и Минеральных водах. Уже сейчас там стоят 132 экспериментальных камеры.

Реализовать этот проект планируют к 2024 году. Кстати, он входит в программу "Умный город".

Напомним, пробным полигоном "умной системы видеонаблюдения" стал Невинномысск. По словам властей, установка камер на 35% снизила количество ЧП, урегулировала ситуацию на дорогах и поспособствовала снижению уровня преступности.