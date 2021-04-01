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Политика1 апреля 2021 18:40

Ставрополье стабильно призывает более 2 тысяч новобранцев на военную службу

Начался период весеннего призыва молодых людей в армию
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В управлении по информполитике правительства края сообщили о начале военного призыва. Квота составила больше 2 тысяч человек, как и в аналогичный период 2020 года. Ставрополье стабильно в вопросе призыва в армию.

Призывная комиссия продолжает работу, но уже в новых коронавирусных условиях. Все граждане будут соблюдать масочный режим и другие предписания. К тому же, члены комиссии должны в первую очередь вакцинироваться от коронавируса - таковы требования.

А новобранцы получат нестандартный пакет военной формы: к берцам и спецодежде добавили маски и перчатки.

Армия и безопасность