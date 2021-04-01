В Невинномысске осенью 2021 года появится центр онкопомощи за 39 млн рублей

В Невинномысске откроют центр помощи для пациентов с онкологией и подозрением на нее Фото: Василий Вахрин

Администрация Невинномысска рассказала об открытии нового медучреждения для больных онкологией. Проект центра реализовали в рамках национальной программы "Здравоохранение", на его обустройство выделили 39 миллионов.

Первых пациентов учреждение сможет принять в октябре этого года. Уже большая часть техники закуплена и введена в эксплуатацию. Для выявления и профилактики онкологии требуется особое оборудование. С помощью некоторых аппаратов, которые будут в центре, врачи смогут заблаговременно выявить опухоли.

- Ведущую роль здесь играет доклиническое выявление заболеваний и комплекс профилактических мер. Благодаря закупленному оборудованию и открытию центра амбулаторной онкологической помощи, мы сможем работать в этом направлении, - заявил мэр Невинномысска Михаил Миненков.

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