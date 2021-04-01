Глава Росимущества проверил санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске

Санаторий Орджоникидзе в Кисловодске

Пресс-служба правительства Ставропольского края сообщила, что сегодня губернатор края Владимир Владимиров и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко провели рабочую встречу в Кисловодске. Главным вопросом стало состояние исторического санатория имени Г.К. Орджоникидзе.

Недавно здесь провели реставрацию. Укрепили фундамент, обновили крышу, заменили двери и окна. Восстановительные работы проходили в строгом соответствии с подлинным видом здания - памятника архитектурного и исторического значения.

Вопрос заключается в реализации проекта обновления внутреннего пространства санатория. Реставрацию внутри хотят начать в 2022 году и закончить примерно к 2027.

- По нашей оценке, сегодня курорты Ставрополья потенциально способны принимать до трёх миллионов человек ежегодно. С тем условием, что будут введены в эксплуатацию возводящиеся санатории, а также - возвращены в полноценное использование недостроенные и брошенные объекты. И в развитии курортов края нас поддерживают решения федерального центра по стимулированию внутреннего туризма, государственные программы и проекты, участником которых является наш край, - заявил Владимиров.

Напомним, санаторий Орджоникидзе - один из самых значимых медицинско-профилактических учреждений региона. Ежегодно сюда съезжаются множество людей со всей России.

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