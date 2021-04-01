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Общество1 апреля 2021 19:43

«Россети Северный Кавказ» построили ЛЭП для новой школы в Чеченской Республике

Образовательное учреждение возводят в селении Старые Атаги Урус-Мартановского района
Источник:kp.ru
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Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» завершили строительство новой линии электропередачи 10 кВ для технологического присоединения строящейся школы в селении Старые Атаги Урус-Мартановского района Чеченской Республики.

Школа возводится в рамках государственной программы «Развитие образования» и рассчитана на 720 мест. Пока здесь заложен только фундамент.

Для создания внешней схемы электроснабжения образовательного учреждения энергетики управляемого «Чеченэнерго» смонтировали 15 опор, более 1,5 км провода и установили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА. В настоящее время уже завершены все технические мероприятия, необходимые для выдачи социально значимому объекту запрошенных 130 кВт мощности.

Общество Северного Кавказа