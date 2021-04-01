МинЖКХ Ставрополя вернется к субботникам с 17 апреля

В Ставрополе возобновляют субботники с апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что краевую столицу начали приводить в порядок после тяжелой зимы. Коммунальщики очищают основные и выездные дороги, уже 76 тысяч погонных метров привели в нормативное состояние.

Моют автобусные остановки и ограждения, вычищают ливневки и разделительные полосы.

- Коммунальным службам поставлена задача качественно и в максимально короткие сроки привести Ставрополь в надлежащее санитарное состояние. Кроме того, (мэр Ставрополя) Иван Ульянченко поручил возобновить субботники. Первый в этом году состоится 17 апреля, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, на Ставрополье пришла хорошая погода. Постепенно отступают дожди, местные жители отходят от недавних природных катаклизмов.

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