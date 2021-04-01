Детям-инвалидам Ставрополья провели экскурсию с птицами в станице Расшеватской

В Международный день птиц в станице Расшеватской Новоалександровского округа провели специальную экскурсию для детей с ОВЗ. Их привели к птицам, чтобы они понаблюдали и поиграли с ними.

На предприятии есть страусы, лебеди, цесарки, олени, муфлоны, кролики и другие животные. Организатором мероприятия выступил Новоалександровский центр соцзащиты населения. Такие акции они проводят ежегодно.

Встреча с животными помогает детям развить сенсорику, психоэмоциональное состояние, кругозор и расширить жизненный опыт. Профилактика с участие животных - распространенная практика в медицине.

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