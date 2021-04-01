Махачкалинский майнер украл 74 тысячи киловатт-часов электроэнергии

«Россети Северный Кавказ» пресекли очередное крупное майнинг-хищение электроэнергии в зоне функционирования филиала «Дагэнерго». В ходе контрольных мероприятий в Махачкале энергетики зафиксировали факт неучтенного потребления ресурса собственником чердачного нежилого помещения многоквартирного дома.

Незаконно подключенным оборудованием оказались аппараты для получения криптовалюты. Специалисты составили акт о бездоговорном потреблении на сумму ущерба свыше 332 тысячи рублей. Информацию о факте хищения ресурса рабочая группа передала в правоохранительные органы республики для принятия процессуальных решений.

Нарушитель оплатит выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Кроме того, энерговор оплатит штраф, предусмотренный действующим законодательством.

В энергокомпании отмечают, что Дагестан продолжает лидировать среди регионов России по количеству выявленных фактов незаконного потребления электроэнергии майнерами. В 2019 - 2020 годах «Россети Северный Кавказ» обнаружили в республиках СКФО 35 случаев неучтённого потребления электроэнергии фермами для получения криптовалюты, 25 из которых выявлены в Дагестане. Объем ущерба, причиненного развитию электросетевого комплекса, превысил 230 млн рублей.

С начала 2021 года энергетики уже выявили 6 новых фактов неучтенного потребления электрической энергии при получении криптовалюты. Все случаи обнаружены в Дагестане.

- От противоправных действий энерговоров страдают все добросовестные потребители электроэнергии, и энергетики намерены защищать их право на качественное электроснабжение. Поэтому работа по пресечению хищений ресурса будет продолжена совместно с правоохранительными органами, - отметил руководитель Департамента безопасности «Россети Северный Кавказ» Игорь Акименко.

Напомним, компания «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилила работу по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер. В их числе - контрольные съёмы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, информационно-разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.