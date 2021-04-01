В Благодарненском округе отремонтируют почти 7 км дороги за 57 млн рублей

На ремонт региональной дороги Ставрополья выделили больше 57 млн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила о начале ремонтных работ дороги Журавское-Благодарный-Кучерла-Красный Маныч. Это региональная дорога. Планируют починить больше 6 км за более 57 млн рублей.

- В прошлом году на этой дороге также провели ремонтные работы на участке протяженностью в 3 км. Здесь отфрезеровали изношенное покрытие, очистили обочины от лишнего грунта, а затем уложили два слоя нового асфальтобетона, на который нанесли разметку, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

Такие же работы проведут и в этом году, только на большей протяженности.

В министерстве отметили, что эта дорога регионального значения особенно важна для населенных пунктов, которые она соединяет. В день по ней проезжает больше 2500 автомобилей.

Напомним, приближается сезон дорожных работ в Ставропольском крае. С самого начала 2021 года власти приводят дороги в соответствие с федеральными нормативами.