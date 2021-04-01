В Ессентуках строят ледяную арену для 700 хоккеистов и фигуристов

В Ессентуках строят новый каток
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пресс-служба администрации Ессентуков отчиталась о ходе строительства нового ледового пространства для жителей и гостей города. Скоро на каток начнут устанавливать ледовое поле. Одновременно с этим подготавливают все для фундамента "внутреннего здания".
После того как каток сдадут в эксплуатацию, здесь расположатся залы хореографии и физкультурный комплекс. Конечно, поставят раздевалки для спортсменов и блок администрации.
Уже сейчас сделана электропроводка, организованы все коммуникации. В спортивные секции по хоккею и фигурному катанию уже записались 700 человек.
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