Аграрии Ставрополья получат грант до 3 млн рублей на развитие ореховых садов

Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края рассказали, что в 2021 году аграрии могут получить гранты в рамках программы «Агростартап». Программа в свою очередь реализуется внутри национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Грант подразумевает финансирование до 3 млн рублей. На эти деньги будут развивать ореховое хозяйство Ставрополья.

- Грант «Агростартап» предоставляется в сумме до 3 миллионов рублей в соотношении 10 процентов собственных средств и не более 90 процентов средств гранта, направленных на: приобретение земельных участков, на приобретение, строительство, ремонт производственных и складских зданий, помещений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на подключение этих объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования, техники и многое другое, - сказано в сообщении ведомства.

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