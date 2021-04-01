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Звезды1 апреля 2021 22:47

В Пятигорске 1 апреля завершился конкурс проектов бюста Льва Толстова

Итоги конкурса огласят в этом месяце, после вердикта жюри
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Пятигорске завершен сбор проектов нового бюста русского писателя Льва Толстого. Местные скульпторы и мастера других регионов отправили свои заявки на участие в конкурсе, итоги которого станут известны 6 апреля.

Члены жюри - эксперты в области архитектуры, художники и историки - рассмотрят все проекты и выберут финальные работы. Бюст установят в сквере имени известного писателя.

Отметим, благоустройство сквера Льва Толстого в Пятигорске осуществляется по программе "Формирование комфортной городской среды". Работы закончат к 1 мая.

Культура