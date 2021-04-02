На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 4 человека

В Ставропольском крае за сутки коронавирус победили 51 человек. За весь период пандемии – 47812. За сутки диагноз подтвердился у 126 жителей региона.

Число зараженных достигло 50675. За вчерашний день жертвами болезни стали четыре пациента.

А за весь период пандемии – 1235. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Помните, что сдержать распространение инфекции поможет профилактика. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

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